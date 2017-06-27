После удаления статьи про Россию с CNN уволился лауреат Пулитцеровской премии

Трое сотрудников уволились с CNN после того, как с сайта телеканала удалили статью о России за несоответствие стандартам редакции, передает Русская служба Би-би-си.

C телеканала ушли Томас Фрэнк, написавший этот материал, редактор отдела расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Харис.

Фрэнк 30 лет работал в USA Today и Newsday. Он вел расследования и ездил, как военный репортер, на войну в Ираке.

Читайте такжеРФ отзывает своего посла из США на фоне расследований его контактов с советниками Трампа - BuzzFeed

Ветеран газеты New York Times, лауреат Пулитцеровской премии 2006 года, Лихтблау пришел на CNN всего три месяца назад.

В статье под заголовком «Российский инвестиционный фонд оказался связан с командой Трампа» рассказывалось о встрече главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с бизнесменом Энтони Скарамуччи, входившим в переходную команду президента США.

Телеканал объявил, что материал был подготовлен всего по одному неназванному источнику. Статью удалили не потому, что в ней была написана неправда, а из-за несоответствия редакционным стандартам, заявило руководство телеканала на внутреннем совещании.

«В пятницу CNN удалил статью, опубликованную моим отделом. Как управляющий редактор я решил уйти. Я работаю на CNN с 2001 года и уверен в одном: это новостная редакция, которая прежде всего гордится достоверностью и объективностью. Я ухожу, но буду и дальше соблюдать эти принципы», - заявит Хэрис. Он был назначен исполнительным редактором отдела расследований CNN, созданного в январе, до этого занимал аналогичную должность в отделении CNN-деньги.

Журналисты утверждали, что два сенатора от Демократической партии США попросили министерство финансов выяснить, обещал ли Скарамуччи снять антироссийские санкции, "что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию".

Ранее Скарамуччи заявлял, что не нарушал никаких законов, а в РФПИ заметили, что статья содержит фактические ошибки.

Как сообщал УНИАН, после удаления статьи на CNN ужесточили правила публикации материалов о России.