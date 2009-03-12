Поток транспорта на границе с Польшей уменьшился до 5 млн. машин

Поток автомобильного транспорта на границе Украины с Польшей, которая с мая 2004 года фактически является границей 27 стран Европейского Союза, уменьшился на 18% - до около 5 млн. единиц транспорта.

Об этом свидетельствуют данные Польской пограничной службы, которые имеет в своем распоряжении агентство УНИАН.

При этом поток частного автотранспорта уменьшился более чем на 20% - до 2,15 млн. автомобилей, автобусов на 17,5% - до около 70 тыс.

В то же время увеличился поток грузового транспорта - на 1,2%, до почти 700 тыс. машин.

По данным статистики, автопоток на польско-белорусской границе за этот же период уменьшился на 30% - до 2,8 млн. машин, а на польско-российской (Калининградская область) - на 17%, до 1 млн. машин.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году пассажиропоток на польско-украинской границе уменьшился на 15% - до около 16 млн. человек.

При этом в Польшу через границу с Украиной въехало и выехало около 5 млн. иностранцев (абсолютное большинство из которых украинцы), что почти на 50% меньше показателей 2007 года.