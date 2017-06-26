ПАСЕ во вторник проголосует за изменение регламента для отставки президента Аграмунта

Доклад с предложением изменить регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы, что позволит освободить от должности действующего президента организации Педро Аграмунта, будет обсужден в ПАСЕ во вторник, 27 июня.

Об этом говорилось в понедельник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ПАСЕ во время обсуждения доклада депутата от Нидерландов Тини Кокса (Tiny Kox, группа Объединенных европейских левых) по функционированию Бюро и комитетов, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Согласно повестке дня, документ будет вынесен на голосование в тот же день. За отставку Аграмунта выступает большинство депутатов.

«В этом докладе вместе с резолюцией, которая будет обсуждаться завтра утром, будет предложено внести некоторые изменения в наши правила процедуры, которые позволят освобождать от должности избранных на них должностных лиц в наши Ассамблеи, включая должности президента и заместителей, если они не будут иметь доверия со стороны членов Ассамблеи. Это также касается председателей комитетов и заместителей председателей комитетов, если есть конфликт интересов», - сообщил Кокс. (Докладчиком по вопросу внесения изменений в регламент является депутат от Швейцарии, социалист Лилиан Мори Паские (Lilian Maury Pasquier). Документ называется «Признание и выполнение принципа подотчетности»).

При этом он отметил, что до сих пор у Ассамблеи не было таких полномочий.

«Поэтому сложилась ситуация, в которой из-за отсутствия доверия со стороны Ассамблеи наш президент не может исполнять возложенные на него обязанности, но продолжает занимать эту должность. Я надеюсь, что в этой ситуации мы предпримем максимально оперативные действия с тем, чтобы это решение было принято. Это укрепит репутацию Ассамблеи и Совета Европы», - подчеркнул докладчик.

Кокс выразил надежду, что ПАСЕ «удастся доказать, что мы способны работать как большой общеевропейский форум, открытый всему миру».

«Наша Ассамблея переживает трудный период. Если мы не сможем его преодолеть, то мы не сможем продолжать работу по отстаиванию прав человека и демократии в наших странах», - добавил политик.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, Аграмунт предупредил коллег, что он не планирует уходить в отставку.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи, которая будет рассмотрена 29 июня.