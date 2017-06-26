Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт передумал уходить в отставку - СМИ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который в марте посетил Сирию вместе с российскими дипломатами, предупредил коллег, что он не планирует уходить в отставку. Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на несколько источников.

Издание пишет, что такое заявление он сделал на встрече руководства Европейской народной партии. Следовательно, Аграмунт нарушил договоренность, достигнутую и официально провозглашенную на встрече руководящих органов ассамблеи в Праге 30 мая.

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Встречи группы ЕНП должен состояться в Страсбурге сегодня, 26 июня. Перед тем недоверие в адрес президента подтвердило бюро ПАСЕ.

Однако Аргамунт заявил, что отзывает свое заявление и не будет уходить в отставку. Свое решение он объяснил тем, что ассамблея также нарушила договоренности, повторно проголосовав за его недоверие на заседании Бюро. Сейчас продолжается дискуссия на заседании Бюро.

Как сообщал УНИАН ранее, в конце мая президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не подал в отставку с должности президента ПАСЕ, несмотря на предварительную договоренность с политическими группами ассамблеи.

Ранее, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Сам Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.