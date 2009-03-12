В Европе ввели сборы с грузовиков за загрязнение воздуха и шум

Европарламент одобрил введение сборов с грузовиков за загрязнение воздуха и шум.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе Саида Эль ХАДРАУИ (группа социалистических партий, Бельгия), одобренном 11 марта на заседании Европарламента в Страсбурге.

За это решение проголосовали 359 депутатов, против – 256, воздержались – 86.

В документе депутаты высказались в поддержку принципа, в соответствии с которым загрязнитель будет платить больше. Стоимость сборов, в частности, будет зависеть от стандарта машины (от Евро 0 до Евро VI).

Депутаты также поддержали введение сборов в часы пик с грузовиков, но лишь при условии, что такие же сборы будут введены странами-членами ЕС и для легковых автомобилей, которые, по убеждению Европарламента, также ответственны за “пробки” на дорогах.

Европарламент также определил цели, на которые должны использоваться деньги, полученные от дополнительных сборов, – улучшение экологических стандартов автомобилей и развитие альтернативной транспортной инфраструктуры.

Депутаты также высказались за введение так называемой “горной” надбавки для автодорог в горах, доходы от которой должны тратиться на строительство параллельных транспортных коридоров.

Новый проект директивы, которым вносятся изменения в директиву от 1998 года, предусматривает также, что новые сборы могут применяться ко всем автомобилям весом более 3,5 тонны и применяться ко всем дорогам, на которых наблюдается значительный международный транспортный поток.

В то же время из доклада были изъяты конкретные методики расчета новых сборов. Вместе с тем, депутаты считают, что дополнительные сборы должны привести к повышению общего уровня платежей с грузовиков максимум на 3%.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента поддержал проект доклада 12 февраля.