Трамп признался в отсутствии записей переговоров с экс-главой ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не записывал беседы с уволенным им директором ФБР Джеймсом Коми. Хотя ранее Трамп намекал на это, когда предостерегал Коми от утечек информации в СМИ. Конфликт начался после отставки главы ФБР - Коми говорил, что делал записи после встреч с Трампом, передает Би-би-си. "Учитывая все недавние сообщения о слежке, перехватах, разоблачениях и незаконных утечках информации, я понятия не имею, существуют ли "пленки" с записями моих бесед с Джеймсом Коми", - написал Трамп в "Твиттере".

Читайте такжеТрамп не является фигурантом "российского" расследования - адвокат"Но сам я их не делал, и у меня нет - каких-либо записей", - подчеркнул президент США.

В мае, спустя два дня после увольнения Коми, Трамп намекал в своем "Твиттере", что такие записи у него, возможно, есть. Он также заявлял, что для Коми "было бы лучше", если бы записей этих бесед не существовало.

"Перед тем как "сливать" информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров", - писал тогда президент США. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Заявление Трампа тогда восприняли как попытку надавить на Коми перед слушаниями в комитете сената по разведке, в ходе которых Коми должен был рассказать о расследовании связей Трампа с Россией.

После отставки Коми говорил, что вел записи после встреч с Трампом, когда счел их содержание недопустимым. Американские СМИ сообщали, что президент добивался от главы ФБР лояльности, в первую очередь при расследовании возможного вмешательства России в выборы в США.

Во вступительном слове, опубликованном комитетом накануне слушаний 8 июня, Коми заявил, что во время этих встреч Трамп требовал от него преданности и просил прекратить расследование в отношении своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в сокрытии контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

На самих слушаньях Коми заявил, что его увольнение было попыткой повлиять на ход расследования связей кампании Трампа с Россией после того, как Трампу не удалось уговорить его прекратить расследование. "Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - говорил Коми.

Экс-глава ФБР также прокомментировал предупреждение Трампа о записях их разговоров. "Я видел твит про записи. Видит бог, я надеюсь, что записи существуют", - сказал тогда Коми.

Сам Трамп тоже говорил с журналистами о содержании их разговоров с Коми. По его словам, спрашивал главу ФБР о том, не находится ли под следствием, на что Коми ответил отрицательно.