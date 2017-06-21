Пакистан начнет строить забор на границе с Афганистаном

Пакистан заявил, что в ближайшее время начнет возводить забор вдоль своего неспокойной границы с соседним Афганистаном для укрепления безопасности. Это заявление Исламабада вызвало осуждение в Кабуле, передает Радио Свобода.

Как заявила армия Пакистана, первые фазы строительства ограждения будут осуществлены в регионах Баджур, Могманд и Хайбер. Власти Пакистана считают эти районы особенно опасными ввиду возможности пересечения границы группами воинствующих боевиков.

Читайте такжеВ Пакистане испытали новую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки

Кроме того, на границе будут построены новые пограничные посты и военизированные укрепления, чтобы улучшить обороноспособность и наблюдения на границе, сообщили в Исламабаде.

Власти Афганистана выступили резко против. Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил, что Пакистан «не имеет права» строить на границе с Афганистаном заграждения или другие сооружения. Он предупредил Исламабад о неуточненных действиях Кабула в ответ.

Ранее Пакистан уже пытался возводить инженерные предохранительные сооружения на границе с Афганистаном, и каждый раз это приводило к пограничным стычкам.

Две страны имеют общую границу протяженностью более 2400 километров, проложенный вдоль так называемой «линии Дюранда», названной по имени британского дипломата, который определил ее в конце 19-го века. Кабул, в отличие от Исламабада и практически всего остального мира, до сих пор не признает этой линии границы.