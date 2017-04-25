Россия поставляет боевикам "Талибана" в Афганистане оружие и деньги - США

Командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что Россия поставляет оружие боевикам в Афганистане, в том числе и «Талибана». Об этом он сказал в Кабуле во время визита в Афганистан министра обороны США Джеймса Меттиса, пишет Reuters.

Американский генерал подчеркнул, что, в свою очередь, Россия обеспечивает вооружением членов радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане, добавив, что не опровергает свое вчерашнее заявление, в котором лишь предположил такую возможность.

Читайте такжеАтака талибов на военную базу в Афганистане: число погибших военных возросло до 140 человек

Отвечая на вопрос журналистов, оказывает ли Россия помощь талибам, в частности, оружием, Николсон ответил: "Я не опровергаю этого".

В то же время издание сообщает, со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, что разведка показала, как Россия оказывает финансовую и вооруженную поддержку талибам, например пулеметы.

Он добавил, что поставки оружия ускорились в последние 18 месяцев.

Меттис во время выступления в Кабуле заявил, что любое оружие, которое попадает в Афганистан из других стран является нарушением международного права.

Как сообщал УНИАН ранее, на востоке Афганистана, в провинции Хост неизвестные напали на военную базу США. В преступлении подозревают боевиков "Талибана", которые несколько дней назад напали на другую военную базу. Нападение совпало с визитом в Кабул министра обороны США Джеймса Меттиса.