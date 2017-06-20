В Карелии спустя год после трагедии на Сямозере перевернулась лодка с подростками

Спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря, карельские спасатели снова ищут подростков с перевернувшейся лодки. Пятеро подростков отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но их лодка опрокинулась. Двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.

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Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в местной администрации, в лодке было четверо молодых людей и одна девушка в возрасте примерно 15-17 лет. Все они местные - трое из города Сортавала, а двое из ближайшего поселка. По данным источника, подростки самостоятельно отправились на рыбалку.

Сообщается, что лодка с детьми перевернулась в понедельник около 21.00 в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти.

Напомним, что почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей.