Во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие

Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM-TV.

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По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.

Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.

Как сообщал УНИАН, ранее самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа.