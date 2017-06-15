Малайзийский военный самолет, который исчез с радаров, разбился: есть погибшие
12:35, 15 июня 2017Мир
454 0
Самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.
Иллюстрация / REUTERS
Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа. Об этом сообщает издание Straits Times.
По данным газеты, самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.
Читайте такжеВ Португалии возле супермаркета упал самолет, есть погибшие (видео)
Как сообщал УНИАН ранее, самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров.
Самолет вылетел с авиабазы в Куантане в 11.00 (06.00 по киевскому времени - УНИАН.). Через полчаса связь с ним пропала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter