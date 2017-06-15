Малайзийский военный самолет, который исчез с радаров, разбился: есть погибшие

Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа. Об этом сообщает издание Straits Times.

По данным газеты, самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.

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Как сообщал УНИАН ранее, самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров.

Самолет вылетел с авиабазы в Куантане в 11.00 (06.00 по киевскому времени - УНИАН.). Через полчаса связь с ним пропала.