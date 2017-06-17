Сирия объявила о 48-часовом прекращении огня против антиправительственных повстанцев на юге страны

Сирийская армия объявила 48-часовой режим прекращения огня в своих действиях против антиправительственных повстанцев вокруг южного города Дараа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Армия сообщила о прекращении огня, который начался в 12 часов вечера по местному времени 17 июня, и описала этот шаг как предложение «для поддержки усилий по достижению национального примирения».

Базирующиеся в Лондоне наблюдатели за правами человека в Сирии заявили, что прекращения огня, кажется, придерживаются.

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Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором приветствовал этот шаг и призвал оппозицию также обеспечить соблюдение прекращения огня, чтобы гражданские смогли получить гуманитарную помощь.

Сирийская армия и поддерживаемые Ираном силы активизировали усилия, чтобы захватить часть Дараа, контролируемую повстанцами, в последние недели.

Кроме того, 17 июня ООН объявила очередной раунд мирных переговоров между правительством и силами, которые борются против президента Сирии Башара аль-Асада, в Женеве 10 июля. Москва также объявила, что надеется организовать еще один раунд переговоров в столице Казахстана, Астане,4-5 июля.

В результате 6-летнего сирийского конфликта сотни тысяч людей погибли, более 11 миллионов человек покинули свои дома.