Спецпредставитель ООН анонсировал новый раунд межсирийских переговоров

Специальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура предлагает 10 июля начать новый раунд переговоров по разрешению сирийского конфликта.

Как сообщает Deutsche Welle, соответствующее сообщение опубликовано офисом спецпредставителя ООН по Сирии в субботу, 17 июня.

"Де Мистура хочет сообщить, что он созовет седьмой раунд межсирийскую переговоров в Женеве. Дата прибытия приглашенных для участия в переговорах - 9 июля, а сам раунд переговоров начнется 10 июля", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что следующие раунды переговоров де Мистура планирует созвать в августе и сентябре этого года, сообщает агентство Reuters.

Ранее на этой неделе де Мистура отметил, что успех переговоров во многом будет зависеть от прогресса, достигнутого в установлении зон деэскалации в Сирии. 13 июня Министерство иностранных дел России заявило, что обсуждение вопроса о создании этих зон состоится в столице Казахстана Астане в начале июля с участием представителей России, Турции и Ирана.

С начала возобновления межсирийских переговоров при посредничестве ООН в прошлом году было проведено несколько раундов встреч спецпредставителя ООН с делегациями правительства и оппозиции, однако значительного прогресса на них достигнуто не было. За шесть лет военного конфликта в Сирии погибло более 400 тысяч человек.