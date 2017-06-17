В Лондоне вспыхнули стихийные акции протеста после пожара

В Лондоне вспыхнули стихийные демонстрации протеста, участники которых выражают недовольство действиями властей и требуют справедливости и объяснения причин пожара в многоэтажном доме "Гренфелл-тауэр", сообщает Русская служба Би-би-си.

Несколько десятков человек в пятницу днем ненадолго ворвались в здание муниципалитета Кенсингтона и Челси, в ведении которого находится сгоревшее здание, с требованием немедленно оказать помощь жертвам пожара.

Читайте такжеКоличество жертв пожара в Лондоне резко возросло

Толпы протестующих собрались также у общественного центра, в котором премьер-министр Тереза Мэй проводила встречу с пострадавшими от пожара, демонстрации состоялись также у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Несколько сотен человек также остановились перед главным зданием Би-би-си в центре Лондона с плакатами "Справедливость для Гренфелл", провели минуту молчания в память оп погибших, после чего двинулись дальше.

Тереза Мэй распорядилась выделить 5 млн фунтов стерлингов на покупку одежды, продовольствия и предметов первой необходимости для пострадавших.

В настоящее время, по официальным данным, при пожаре погибло по меньшей мере 30 человек, однако это не окончательная цифра и, вероятнее всего, как говорят представители властей, вырастет, поскольку в общей сложности около 70 человек числятся пропавшими без вести.

По словам полиции, пока нет никаких указаний на то, что пожар произошел в результате преднамеренного поджога.