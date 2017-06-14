Во Франции неизвестные вылили из цистерн 200 тысяч литров вина

Во французском департаменте Эро неизвестные вылили на землю 200 тысяч литров вина, сообщает Le Figaro.

В нападении на одно из винных хранилищ, расположенных в 10 километрах от города Монпелье, участвовали по меньшей мере 10 человек.

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Они проникли на территорию, где находятся специальные емкости, и открыли краны 17 цистерн.

Полиция начала расследование данного инцидента. Как уточняет Le Figaro, вероятнее всего, в деле замешаны активисты, которые таким образом протестуют против роста импорта вина, в частности из Испании.

Напомним, в августе 2016 года несколько десятков тысяч литров вина вылилось на улицы города Сета из цистерн местного виноторговца на юге Франции (департамент Эро). Как сообщает местная пресса, охранник погреба слышал звук взламываемой двери и видел около двадцати человек в балаклавах.