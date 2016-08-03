Улицы города на юге Франции затопило вином

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт İnfos H24, полиция предполагает акт саботажа. Вино, выливавшееся из цистерн, принадлежащих торговому дому Biron S.A., затопило набережную Ориен, на которой находятся погреба, а также соседние улицы.

После того, как затопленными оказались подземные парковки, в полночь на 3 августа, местные жители вызвали пожарных.

Как сообщает местная пресса, охранник погреба слышал звук взламываемой двери и видел около двадцати человек в балаклавах.

Пожарным удалось справиться с алкогольным потопом и очистить проспект от вина за полчаса.

Национальная полиция выясняет обстоятельства происшествия. Сообщается, что, возможно, речь идет об акте саботажа.

По данным телеканала France 3, ответственность за инцидент на себя взял Региональный комитет виноградарского движения (CRAV), известный подобными акциями протеста против закупки Францией вина из Испании по заниженным ценам.

Ранее, 20 июля члены CRAV ограбили хранилища одного из французских винных производителей. Аналогичная акция протеста произошла в апреле этого года: около сотни французских виноградарей разлили содержимое автоцистерн с вином из Испании. Сообщается, что 100 л испанского напитка стоят от 30 до 40 евро, тогда как цены на вино из Франции составляют 70-80 евро за 100 л.