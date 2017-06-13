В России открестились от обвинений в вербовке дипломатами боевиков на Донбасс

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал пустой болтовней сообщения о том, что высланные из Молдовы российские дипломаты вербовали жителей страны для участия в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдове непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил... Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", - сказал Карасин.

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Как сообщалось, по информации Reuters в разведывательных службах Молдовы считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины.

В то же время, источники не сообщили, каким образом российские дипломаты вербовали боевиков и как много завербованных.