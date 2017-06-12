День России: в Москве задержаны уже более 120 человек, в Питере – около 300

Количество задержанных на митингах в Москве и Санкт-Петербурге растет.

Сотрудники полиции задержали в Москве, по последним данным, более 120 человек, сообщили «Медузе» в «ОВД-Инфо».

В то же время, по информации "Открытой России", в Санкт-Петербурге на протестной акции, проходящей на Марсовом поле, ОМОН задержал около 300 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве полиция начала проводить выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

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По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

В Питере митингующие начали скандировать "Россия будет свободной" и "Позор". ОМОН окружил группу людей и начал уводить людей в автозаки.

Участники митинга в Петербурге викрикивают антикоррупционные лозунги. По информации оппозиции, здесь собралось не меньше десяти тысяч.