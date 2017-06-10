Умер актер, который первым сыграл Бэтмена

Актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена, скончался в Лос-Анджелесе в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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В последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.

Актер исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале. Его показывали в США с 1966 по 1968 годы.

Также Уэст озвучивал одного из персонажей Гриффинов - мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.

Как сообщал УНИАН, 23 мая, на 90-м году жизни скончался американский актер Роджер Мур, который сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах.