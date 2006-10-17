КНДР подозревают в подготовке нового ядерного взрыва

Япония располагает сведениями о том, что Северная Корея готовится к проведению второго ядерного взрыва, сообщает AFP.

"Я получил информацию об этом, но не могу раскрыть деталей", - заявил во вторник глава японского МИД Таро Асо (Taro Aso).

Возможность скорого повторения Пхеньяном ядерных испытаний подтвердили и в Вашингтоне. Согласно неназванным источникам в американской разведке, на которые ссылается телеканал NBC, спутники-шпионы США зафиксировали передвижение людей и грузовиков вблизи от места проведения подземного ядерного взрыва 9 октября.

"Разведка США не исключает возможности проведения Северной Кореей еще одного ядерного взрыва. Однако мы не располагаем доказательствами того, что такое развитие событий неизбежно", - сообщил AFP на условиях анонимности представитель разведслужбы в Вашингтоне.

Официальный Сеул выразил обеспокоенность сведениями о подготовке КНДР нового взрыва, однако высказал предположение, что активность военных в окрестностях северокорейского полигона может не иметь отношения к ядерным испытаниям.

"Мы готовимся к любому развитию событий, однако очень осторожно относимся к анализу любых сведений, касающихся Северной Кореи", заявил во вторник на условиях анонимности представитель правительства Южной Кореи.

В понедельник Вашингтон впервые официально признал проведение КНДР испытаний ядерной бомбы. В пробах воздуха, взятых в небе над Северной Кореей, были обнаружены радиоактивные частицы. Американская разведка оценила силу произведенного Пхеньяном ядерного взрыва примерно в 1 килотонну.

Напомним, что 14 октября Совет Безопасности ООН единогласно одобрил предложенный США проект резолюции в отношении КНДР, осуждающий Пхеньян за испытания ядерного оружия и накладывающий на страну ряд санкций.

В частности, резолюция предполагает проверку всех грузов, поступающих в Северную Корею, на предмет наличия оружия массового поражения или его компонентов и запрет для мировых компаний на поставку в КНДР материалов, которые могут быть использованы в ядерной сфере.

При этом не предусматривается наложение суровых экономических санкций и применения военной силы против КНДР. Отсутствия этих пунктов в резолюции добивалась Россия.

Условием снятия санкций Совбез ООН назвал возвращение КНДР к шестисторонним переговорам по своей ядерной программе. С целью их возобновления госсекретарь США Кондолиза Райс посетит на текущей неделе страны-участницы шестистороннего процесса - Японию, Южную Корею, Китай и Россию.

Лента.ру