В Британии продолжаются выборы в парламент: люди приходят со своими любимцами (фоторепортаж)
12:10, 08 июня 2017Мир
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Владельцы собак делятся в соцсетях фотографиями с собаками на избирательных участках.
В день проведения внеочередных парламентских выборов британцы массово присоединяются к импровизированной акции "собаки на избирательных участках", публикуя после голосования фото своих собак в соцсетях.
Пользователи соцсетей создали специальный хэштег #dogsatpollingstations ("собаки на избирательных участках").
twitter.com/Crocodile_Stu
twitter.com/xtaldave
twitter.com/Mancman10
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Владельцы собак делятся в соцсетях фотографиями с собаками на избирательных участках, демонстрируя таким образом свою политическую активность.
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Новость в сюжете: Парламентские выборы в Британии