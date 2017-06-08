В Британии продолжаются выборы в парламент: люди приходят со своими любимцами (фоторепортаж)

В день проведения внеочередных парламентских выборов британцы массово присоединяются к импровизированной акции "собаки на избирательных участках", публикуя после голосования фото своих собак в соцсетях.

Пользователи соцсетей создали специальный хэштег #dogsatpollingstations ("собаки на избирательных участках").

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Владельцы собак делятся в соцсетях фотографиями с собаками на избирательных участках, демонстрируя таким образом свою политическую активность.