В Британии стартовали внеочередные парламентские выборы

В Британии сегодня стартовали внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает ВВС.

Голосование начинается в 7:00 утра по местному времени (9:00 по Киеву) на более чем 40 тысячах избирательных участков по всей стране. Голосование продлится до 22:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов.

В Британии зарегистрировано 46,9 млн избирателей, которые изберут 650 членов парламента. Явка на выборах в 2015 году, когда консерваторы получили 331 место в парламенте из 650, составила 66,4%.

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Предыдущие выборы в парламент состоялись в 2015 году. Выборы в 2017 году - внеочередные.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Терезы Мей, провести выборы в июне - это единственный способ обеспечить стабильность перед началом Brexit.