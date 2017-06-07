Самолет со 116 людьми на борту исчез с радаров в Мьянме - СМИ
14:33, 07 июня 2017Мир
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На борту находилось 105 пассажиров и 11 человек экипажа.
Сообщается, что связь с самолетом пропала внезапно / airlive.net
В Мьянме военный самолет исчез с радаров. Об этом сообщает портал AirLive.
На борту находятся 116 человек, из которых 105 – пассажиры, еще 11 – экипаж. Информацию подтвердили глава армии страны и в самом аэропорту.
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«Связь была потеряна внезапно около 1:35 вечера (7:05 по Гринвичу), когда самолет находился в 20 милях на запад от города Давого», - сказал главнокомандующий офиса, добавив, что поиск и спасение продолжается.
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