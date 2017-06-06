Выход последнего сезона "Игры престолов" могут отложить на год

Пока создатели "Игры престолов" радуют поклонников спойлерами и новыми промо-материалами к седьмому сезону, в сети появилась информация о том, что восьмой сезон могут задержать на год.

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Программный директор телевизионной сети HBO Кейс Блойс заявил, что восьмой сезон "Игры престолов" может выйти на экраны только в 2019 году, так как создателям сериала требуется больше времени на доработку каждой серии. Несмотря на то, что официально даты выхода пока не называется, Блойс предполагает, что раньше 2019 года ожидать финальный сезон не стоит.

"Им требуется еще дописать сценарий и распланировать график выхода эпизодов. Это колоссальный труд. Новые эпизоды седьмого и восьмого – это самое настоящее шоу, невероятное, грандиозное", – говорит Блойс.