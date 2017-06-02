Климатический демарш: мировые звезды обвинили Трампа в "преступлении против человечества"

Американский актер, лауреат премии "Оскар" Леонардо ДиКаприо жестко раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из соглашения по климату.

Об этом сообщает Deadline.

"Сегодня наша планета пострадала", - заявил актер.

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Ди Каприо также считает, что сейчас принимать меры намного важнее, чем когда-либо.

Такое решение президента США прокомментировал и режиссер Майкл Мур. Он назвал решение Вашингтона "преступлением против человечества".

С критикой также выступила актриса Бетт Мидлер.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2017 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения об изменении климата, подписанного в Париже в 2015 году.

Таким образом Трамп сдержал свое предвыборное обещание о выведении США из соглашения об изменении климата. В то же время он теперь рискует разорвать отношения с глобальными союзниками.

Трамп заявил, что будет искать возможность провести переговоры по новому соглашению по климату, которое, по его словам, будет "справедливым" к американским интересам. Многие мировые лидеры и экологические организации уже осудили такое решение Трампа.