Украинке, подавшей в суд на польских пограничников, не дают адвоката

Районный суд Згожельца отказал генеральному консульству Украины в Кракове предоставить государственного адвоката по делу задержания украинки Ирины ФРИС, которая обжалует в суде свое задержание польскими пограничниками.

Об этом УНИАН сообщил украинский консул в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ.

По его словам, суд объяснил отказ предоставления адвоката тем, что с соответствующим ходатайством должна была непосредственно обратиться И.ФРИС, а не украинское консульство.

О.ФИНОГЕНОВ назвал отказ с такой аргументацией нарушением международного законодательства, в том числе польско-украинских договоров.

«Сотрудники консульских представительств иностранных государств имеют право представлять граждан в судах в других учреждениях, согласно консульской конвенции и двусторонней конвенции между Польшей и Украиной», - отметил он.

Консул заметил, что ответ суда поступил в консульство в пятницу, 27 февраля, во второй половине дня.

«Нам приходит ответ во второй половине дня, когда возможности реакции на этот ответ ограничены», - сказал О.ФИНОГЕНОВ.

Он добавил, что консульство в тот же день уведомило И.ФРИС, которая отправила личное ходатайство о предоставлении государственного адвоката.

Как сообщила УНИАН сама И.ФРИС по состоянию на субботу она не получила ответ от суда, который должен рассмотреть ее дело в понедельник, 2 марта, будет ли предоставлен ей адвокат.

Как сообщал УНИАН, И.ФРИС подала в суд на работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши, которые задержали ее 7 января за якобы въезд в страну без соответствующей визы, за превышение служебных полномочий.

И.ФРИС заявляет, что пограничники продержали ее ночь в камере не предоставив документального подтверждения правомерности задержания, давили на нее, чтобы она подписала протокол задержания, в котором признает свою вину, и отпускали непристойные шутки и оскорбительные слова в ее адрес.