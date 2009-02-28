Российский предприниматель обвиняет Путина... «п/н. бездействии»

Предприниматель из города Бугурслан Оренбургской области подал в арбитражный суд Москвы иск к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ.

Об этом пишет российская газета «Коммерсант» от 28 февраля.

Сообщается, что обращение в суд оформлено не как к главе правительства, а как к физическому лицу. Имя гражданина предпринимателя не называется, однако известно, что В.ПУТИНА он обвиняет в «п/н. бездействии».

В тоже время, что обозначает это сокращение «п/н» - не сообщается, однако издание считает, что иск этот вряд ли будет взят в производство, тем более, что осуждению подлежит только преступное бездействие.

Кроме этого, автор статьи предполагает, что глава правительства не знает об этом иске, но у него сложилось впечатление, будто В.ПУТИН вчерашнюю встречу с «Единой Россией» провел, чтобы доказать, что не бездействует.

Как известно, вчера В.ПУТИН встретился с руководством политической партии «Единая Россия», где заявил, что кризис не достиг своего пика и может длиться еще долго.