Шварценеггер объявил чрезвычайное положение в Калифорнии

Губернатор американского штата Калифорния Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР объявил о введении из-за продолжительной засухи чрезвычайного положения.

Как сообщает Reuters, в соответствии с режимом все учреждения по водоснабжению должны сократить расход воды на 20%.

Из-за засухи уровень воды во всех резервуарах штата упал до критического минимума. Вследствие этого большинство фермеров были вынуждены оставить большие территории пахотных земель под парами и уволить тысячи работников. Убытки, которые может принести засуха, оцениваются в $2 млрд.

«Даже несмотря на дождь, прошедший недавно, засуха в Калифорнии продолжается третий год, и мы должны быть готовы к худшему – четвертому, пятому или даже шестому году засухи», - сказал А.ШВАРЦЕНЕГГЕР.