Черногория запретила въезд 149 россиянам и пророссийски настроенным украинцам

Черногория запретила въезд 149 гражданам Российской Федерации и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма. Об этом сообщает издание b92.net.

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В "черный список" попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генсека правящей партии "Единая Россия" Сергей Железняк.

О каких именно гражданах Украины идет речь, не уточняют.

Напомним, недавно Россия запретила въезд в страну действующему премьер-министру Черногории Душко Марковичу и спикеру парламента Ивану Брайовичу, а также ряду черногорских политиков.