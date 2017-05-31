Невидимый занавес упал между Россией и Западом - Forbes

19:20, 31 мая 2017
Мир
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Возможно, настало время величайшим державам мира признать, что холодная война еще далека от завершения. То, что события, разворачивающиеся на наших глазах, являются виртуальной реальностью, созданной дезинформацией, заблуждениями и манипуляциями, движимой мотивами, на которые мы не обращали должного внимания.

Иллюстрация / REUTERS

Холодная война закончилась более 25 лет назад, но советский призрак продолжает преследовать западный мир. Об этом пишет Джон Сатер в статье "Невидимый занавес упал между Россией и Западом", опубликованной на сайте издания Forbes.

Со времени избрания президента России Владимира Путина в марте 2000 года назревал новый конфликт, на этот раз – в киберпространстве. И на поле боя, монополизированном Соединенными Штатами и Россией, исторические угрозы ядерной войны, амбиции глобального господства и стремления сдерживать врага могут оказаться вовсе не пережитками прошлого, как мы себе представляем.

Следующее оружие массового уничтожения

Ядерная война по-прежнему остается реальной и неотложной угрозой. Но все более распространенные кибер-угрозы столь же критичны, им стало еще сложнее противостоять. Помимо напряженности, возникшей еще во время холодной войны, кибервойна создала новые измерения в вопросе политических угроз, масштабов тактики, отрицания действий и стратегий сдерживания. Все это стало возможным и осуществлялось удаленно, при помощи нового оружия: компьютера. Как метко сказал Вабаш в "Трех днях Кондора", трудно не "пропустить такую ​​ясность", которую обеспечила старая холодная война.

Конечно, яркий образ Уинстона Черчилля о железном занавесе, опустившемся вокруг советского блока, сидит в нас и по сей день. Но вместо угрюмого, мрачно-элегантного красного занавеса, отделяющего Восток от Запада, теперь существует цифровая голограмма, виртуальная реальность неправильного направления на международной арене. За этим невидимым занавесом находятся явные противники, по крайней мере, с точки зрения Соединенных Штатов: Россия, Китай и Иран. Но границы ответственности были размыты в результате входа государственных и негосударственных субъектов, изгоев и прокси-групп, преступников и активистов – каждый из которых вооружен множеством цифровых инструментов, адаптированных к его амбициям. Преграды для вступления в растущий глобальный конфликт никогда не были столь низкими: все, что вам нужно – мозг, мотив и компьютер.

Хакеры взломали штаб Демократической партии США / REUTERS

Вот как выглядит новая холодная кибер-война, эпоха, в которой представления становятся реальностью. И если взлом национального комитета Демократической партии Россией в прошлом году можно считать каким-либо признаком, самыми мощными инструментами в распоряжении каждой страны будут умышленное запутывание, отрицание и дезориентация.

Раздуть пламя изнутри

Эти инструменты входят в сферу тайных информационных операций (CA/IO) – концепция восприятия, которая определит, как будет развиваться холодная кибер-война. Поле с богатой историей, тактика CA/IO использует существующие настроения, чтобы обеспечить мировым разведывательным агентствам различные способы и средства, уловки, незаметность и измеримое (если часто отсроченное) влияние. Например, во Второй мировой войне англичане разработали и провели операцию "Минсмит" ("Мясной фарш"), которая значительно сократила войну. В ней использовалась дезориентация для сокрытия от нацистов намеченных союзниками маршрутов атаки через Средиземное море. Затем, во время холодной войны, ЦРУ помогло организовать массовое "потребление" "Доктора Живаго" Бориса Пастернака в Советском Союзе, постепенно активизируя оппозицию правительству.

Влияние CA/IO иногда трудно измерить, но, тем не менее, часто оно очевидно. То же самое можно сказать и о таких операциях, проводимых в киберпространстве, как беглый взгляд на недавнее вмешательство России в выборы на Западе. В предстоящие годы кибер-инструменты станут новыми "активными мерами" (советский термин, обозначающий действия политической войны, предназначенными для формирования глобальных событий), поскольку преступники используют их, чтобы прятаться на виду, создавать уловки, поддерживать правдоподобное отрицание и перекладывать вину на удобных козлов отпущения.

Дональд трамп и Хиллари Клинтон / REUTERS

Возможно, за последние несколько лет никто не стал более искусен в этом вопросе, чем русские. В надежде достичь политического и территориального доминирования, усугубить дезинтеграцию Европы и подорвать имидж Соединенных Штатов во всем мире, разведывательные службы Кремля начали умело сочетать явные военные действия с, в значительной степени, скрытыми кибер-атаками CA/IO, и довольно эффективно. В Сирии Россия нацелилась на повстанцев, пытающихся свергнуть президента Башара аль-Асада, она боролась с ними с помощью авиаударов и кампаний по дезориентации. Ближе к дому, она смягчила поле боя в Крыму и Украине атаками CA/IO, прежде чем начать вторжение на земле. Путин даже публично оставил открытой возможность дальнейших военных действий, заявив, что она будет использоваться только как "крайняя мера". Первое – мягкая сила, второе – жесткая сила, третье – оккупация – все просто, как 1,2,3. (Еще одно оскорбление, вдобавок ко всем травмам: Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2014 году, после того, как он перебросил войска в Крым.)

В прошлом году Москва воспользовалась аналогичными условиями в Америке, чтобы проникнуть в политику США. Кремль, зная о нарастающем разочаровании общественности в политиках Вашингтона, взломал Национальный комитет Демократической партии и опубликовал в информацию таким образом, чтобы запутать и отравить предвыборную атмосферу. И это не все, он использовал марионеток для выполнения грязной работы, сеял сомнения и пытался еще глубже вбить клин между партиями. Путину нужно было только запустить процесс и наблюдать за тем, как драма разворачивается по инерции, попутно нанося ущерб.

Война, как ее не назови

Действительно ли холодная война закончилась, или передовая просто переместилась из открытого, физического ландшафта в скрытый, виртуальный? В конце концов, CA/IO не проходит неожиданно; операции используются с намерением, которое, безусловно, до сих пор есть у России, когда речь идет о разделении и ослаблении своих врагов. Это, по крайней мере, не изменилось, даже если изменилась тактика, которую она использует для достижения этой цели.

Вновь обретенная зависимость России от кибер-операций CA/IO также изменила лицо геополитики, сократив мир, каким мы его знаем, до набора нулей и единиц, которые не знают ограничений, вроде расстояния или рельефа. Между тем, противники скрываются не под покровом тьмы, а просто у всех на виду. Вооруженные программным обеспечением для атак, которое нельзя отследить, эти враги используют способность неправильного направления и дезинформации нацеливаться на незащищенные системы, создавая желаемое восприятие и отрицание, необходимое для достижения их целей.

Неудивительно, что западные лидеры и институты были в восторге от этой новой холодной кибер-войны. Вместо того, чтобы расправиться с ней прямо, многие предпочли совершать братоубийство, указывая пальцем на кого угодно, кроме истинного виновника. Все время руководители разведывательных служб США убеждали президента Дональда Трампа принять меры против спонсируемой государством кибер-деятельности, исходящей от России. Для начала нужно называть вещи своими именами.

Иллюстрация / REUTERS

Возможно, настало время величайшим державам мира признать, что холодная война еще далека от завершения. То, что события, разворачивающиеся на наших глазах, являются виртуальной реальностью, созданной дезинформацией, заблуждениями и манипуляциями, движимой мотивами, на которые мы не обращали должного внимания. Кибер-операции Путина подорвали институты Америки, но они не ослабили ее решимости. Система управления США устойчива, укреплена сильной демократией и верховенством закона. Россия более хрупкая, и Путину хорошо это известно.

Потемкинские деревни Путина

Ландшафт России огромный и зелёный, и ее люди посвящают себя искусству, науке и музыке. Но экспорта энергоносителей и вооружения уже недостаточно для поддержания ослабевающей экономики страны. На вершине этого шаткого карточного домика сидит Путин, который надеется, что дезориентация позволит ему купить время у своего народа. Что произойдет, когда россияне устанут от путинской мантры, что мир, возглавляемый Соединенными Штатами, замышляет что-то против них? Ловкий тактик использовал вмешательство Москвы в Украине и Сирии, чтобы отвлечь своих людей от проблем, с которыми они сталкиваются дома, но сможет ли он сохранять эту стратегию и дальше?

Путин живет в стеклянном доме в центре современной Потемкинской деревни. Сегодняшняя Россия обречена, там царит пустота конца 1980-х и начала 1990-х годов – и, разумеется, люди не хотят возвращаться в ту эпоху, потому что они не забыли, как она закончилась.

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