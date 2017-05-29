На испанском курорте автомобиль врезался в пешеходов

В Марбелье на южном побережье Испании автомобиль на высокой скорости выехал на пешеходную часть улицы, где врезался в людей, а затем попытался скрыться с места происшествия, но ударил другую машину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ABC News.

В результате инцидента пострадали семь человек: трое пешеходов и четверо пассажиров одного из автомобилей. Среди госпитализированных — семимесячный ребенок.

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По данным МВД Испании, виновник происшествия пытался уехать от полицейских, которые хотели остановить машину на шоссе. Уже после задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. Оба взяты под арест.

Как сообщает издание The Sun, виновным является гражданин Великобритании, имя которого не называется. Полиция пока не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.