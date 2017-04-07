Теракт в Стокгольме: все подробности (фото, видео)
Грузовик, которым протаранили толпу людей в центре Стокгольма, мог быть похищенным.
Сегодня, 7 апреля, около 15:00 в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в здание и загорелся..
Полицейские сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, восемь пострадали. С целью безопасности в городе были закрыли правительственные здания и метро.
В сети активно публикуют фото и видео с места событий.
По данным местного издания Aftonbladet, грузовик, который протаранил толпу людей в центре Стокгольма, был похищен.
Местный телеканал SVT проинформировал о задержании подозреваемого в наезде автомобилем на людей. Однако позже полиция опровергла эту информацию.
В то же время премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.
Местные СМИ сообщают, что полиция проверяет информацию о возможной стрельбе вблизи места наезда грузовика на толпу.
Консульская служба МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы.
#Stockholm de terör alarmı verildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Halkın güvenli yerlere sığınması çağrısında bulunuldu. pic.twitter.com/tQqp03nnj2— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 7 апреля 2017 г.
Se på #Periscope: Looks like attack (Stockholm) https://t.co/VnBI9qrA1k— Niclas von Pirath (@FordNiclas) 7 апреля 2017 г.