Александр Домогаров сбежал из наркологии

Пациенты известной московской наркологической клиники откровенно завидуют популярному актеру Александру Домогарову, которого врачам удалось всего за несколько дней вывести из состояния, близкого к коме.

Как сообщает «Фраза» со ссылкой на Э кспресс-газету , пролежавший двое суток в реанимации актер, известный своим пристрастием к спиртному, сбежал из 17-й московской клиники, признавшись соседям по палате, что спешит на съемки в Питер.

О пристрастии "звезды" известно давно, однако, по данным журналистов издания, раньше Домогарова выводил из запоев один из его друзей, ставший врачом-наркологом. После того, как на премьере фильма "Граф Монтенегро" Александр пошел с друзьями в бар, а затем продолжил празднование в квартире режиссера Александра Житинкина последовала еще череда возлияний, закончившаяся в 17-й наркологической больнице Москвы, куда любимец публики был доставлен в тяжелом состоянии.

Как сообщает газета, столь серьезный срыв актера связывают как с творческими, так и личными проблемами, навалившимися на Домогарова практически одновременно: съемки задуманного в двух - кино- и телеверсиях проекта "Адмирал Колчак", в котором должен был сыграть Александр, из-за нехватки денег отложили на год. Вдобавок, именно последний год был богат на выяснение отношений с любимыми женщинами артиста. За короткий срок он расстался с третьей супругой актрисой Натальей Громушкиной и молодой, но уже очень известной Мариной Александровой. Правда, недавно Александрова «растаяла» и у актеров наступило потепление в отношениях.