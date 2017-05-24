Уже вторая "бывшая" Джастина Бибера удостоилась звания самой сексуальной женщины года (фото)

Дочь Стивена Болдуина 20-летняя Хейли стала самой сексуальной женщиной 2017 года по версии журнала Maxim.

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Кроме того, издание уже подготовило фотосессию, а также обложку с Хейли Болдуин. В свою очередь девушка в Instagram разместила фото обложки и выразила свою радость.

"Спасибо, Maxim. Если бы люди действительно знали, насколько неуклюжей и изворотливой я действительно бываю..", - написала модель.

number 1. my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 23, 2017 at 7:49am PDT

По мнению редакторов издания, девушка "немного задира и провокатор, за ее романом с Джастином Бибером, который в итоге окрестили не больше, чем пиаром, следил весь мир, а ее высказывания в Twitter и Instagram всегда звучат как вызов".

В прошлом году мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых желанных женщин планеты, в ТОП-3 вошла другая "бывшая" певца Селена Гомес.