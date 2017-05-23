В Манчестере эвакуировали торговый центр: свидетели говорят о новом взрыве (фото, видео)
13:57, 23 мая 2017Мир
1351
Прочь от здания бежали десятки людей.
В Манчестере эвакуировали людей из ТРЦ / REUTERS
Охрана эвакуировала людей из торгового центра Arndale в Манчестере из-за "мощного взрыва". Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.
Читайте такжеПосол Британии в Украине о теракте в Манчестере: это была позорная атака на молодежь
По словам свидетелей, прочь от центра бежали десятки людей. В полиции Манчестера в инцидент пока не комментируют.
В Манчестере эвакуировали людей из ТРЦ / REUTERS
Arndale centre evacuated. #Manchesterpic.twitter.com/J67MxlJw6e— Frances Perraudin (@fperraudin) May 23, 2017
Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения. По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере