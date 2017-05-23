В Манчестере эвакуировали торговый центр: свидетели говорят о новом взрыве (фото, видео)

13:57, 23 мая 2017
Мир
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Прочь от здания бежали десятки людей.

Торговый центр эвакуировали / REUTERS

Охрана эвакуировала людей из торгового центра Arndale в Манчестере из-за "мощного взрыва". Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

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По словам свидетелей, прочь от центра бежали десятки людей. В полиции Манчестера в инцидент пока не комментируют.

В Манчестере эвакуировали людей из ТРЦ / REUTERS

Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения. По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. 

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