В зоопарке Сиднея в рамках проекта Vivid Sydney появились гигантские светящиеся фигуры (фото)

В сиднейском зоопарке Таронга, созданном 100 лет назад, в рамках проекта Vivid Sydney появились гигантские светящиеся фигуры зверей, рыб и птиц.

Кроме того в рамках ежегодного фестиваля Vivid Sydney -«Яркий Сидней» прошло уникальное впечатляющее 7-ми минутное шоу с участием беспилотных летательных аппаратов, пишет proau.info.

Отметим, световое шоу «Drone 100» включено в книгу рекордов Гиннесса, как мероприятие с самым большим количеством беспилотных летательных аппаратов, летающих одновременно. Все дроны управляются при помощи одного пульта.

«Танцующие светящиеся дроны» с музыкальным сопровождением молодежного оркестра Сиднея кружили в удивительном танце под Пятую симфонию Бетховена над Сиднейской гаванью 8 июня.

Высокотехнологичное танцевальное шоу провела компания Intel , для чего были созданы определенные алгоритмы полета беспилотников, которые позволяют дронам двигаться вместе и загораться синхронно.

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Horst Hoertner, директор Futurelab заявил, что цель такого проекта в первую очередь, чтобы продемонстрировать, что беспилотные летательные аппараты, часто известные как оружие и угрозы, могут также создавать красоту.

Напомним, что с 27 мая по 18 июня 2016 в Сиднее проходит ежегодный фестиваль света Vivid Sydney («Яркий Сидней»), в ходе которого лучшие световые дизайнеры со всего мира превращают город в потрясающее полотно света, музыки и фантазии. Проекции в сопровождении музыки располагаются в самых знаковых местах, включая один из самых известных и популярных архитектурных шедевров современности — Сиднейский оперный театр(Sydney Opera House).

Первый фестиваль Vivid Sydney был проведен в 2009 году.