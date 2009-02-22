Пираты снова захватили судно

Пираты захватили греческое грузовое судно у берегов Сомали, сообщает Reuters со ссылкой греческие власти.

На борту судна "Салданха", которое плыло под мальтийским флагом, находились 22 человека. Известно, что судно перевозило уголь и направлялось в Словению. Другие подробности произошедшего не приводятся.

По предварительным оценкам на начало 2009 года, в плену у пиратов находится около 15 судов. Нападения на гражданские суда различных государств начали учащаться весной 2008 года. Для борьбы с преступниками Совбез ООН разрешил иностранным военным судам заходить в воды побережья Сомали.

Лента.ру