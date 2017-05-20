Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию (фото)

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию.

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Как передает ТАСС, кадры прибытия американского лидера в Эр-Рияде транслировал телеканал Al Arabiya.

Планируется, что во время первого визита в королевство глава Белого дома обсудит с руководством страны укрепление сотрудничества и развитие отношений.

В рамках визита у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саудовско-американский саммит пройдет под лозунгом "Вместе мы достигнем цели", стороны обсудят сотрудничество в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической.

В Эр-Рияде также состоится встреча на высшем уровне лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с Трампом, к которой позднее присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран.

Кроме того, планируется, что президент США совместно с саудовским монархом будут присутствовать на открытии в Эр-Рияде нового Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии.

Эр-Рияд является отправным пунктом первого зарубежного турне Трампа, в ходе которого он посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.