"Как гора упала с плеч": Трамп делился с Лавровым радостью от увольнения главы ФБР Коми - СМИ

Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив "свихнувшегося" директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, "как гора упала с плеч", сообщает американская пресса.

"Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, - сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. - На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало".

Читайте также"Помешать выращивать какао": Трамп оговорился в речи о борьбе с наркотрафиком (видео)

Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник, пишет Русская служба BBC.

"Я сам не под следствием", - цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.

10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.

Эта встреча уже вызвала неоднозначную реакцию на этой неделе, когда стало известно, что Дональд Трамп поделился, как сообщалось "особо секретной информацией", полученной от израильской разведки.

Путин в среду заявил, что Лавров и Кисляк не узнали никаких секретов от американского президента, и выразил готовность "предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет".

Члены Конгресса встретили предложение Путина с пренебрежением. О дальнейшем развитии этой инициативы пока ничего не известно.

Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.