"Как гора упала с плеч": Трамп делился с Лавровым радостью от увольнения главы ФБР Коми - СМИ
Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком рассказал, за что уволил главу ФБР Джеймса Коми, назвав его "сумасшедшим".
Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив "свихнувшегося" директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, "как гора упала с плеч", сообщает американская пресса.
"Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, - сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. - На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало".
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Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник, пишет Русская служба BBC.
"Я сам не под следствием", - цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.
10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.
Эта встреча уже вызвала неоднозначную реакцию на этой неделе, когда стало известно, что Дональд Трамп поделился, как сообщалось "особо секретной информацией", полученной от израильской разведки.
Путин в среду заявил, что Лавров и Кисляк не узнали никаких секретов от американского президента, и выразил готовность "предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет".
Члены Конгресса встретили предложение Путина с пренебрежением. О дальнейшем развитии этой инициативы пока ничего не известно.
Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.