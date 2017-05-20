В результате атаки на авиабазу в Ливии погибли более 100 человек
07:10, 20 мая 2017Мир
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Подробности произошедшего устанавливаются.
Иллюстрация / Euronews
В результате атаки на авиабазу в городе Брак-аш-Шати в Ливии погибли 140 человек.
Об этом сообщает Reuters.
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Об этом рассказал представитель ливийской национальной армии Ахмед аль-Мизмари.
Отмечается, что среди погибших не менее 100 человек оказались солдатами.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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