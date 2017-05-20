В результате атаки на авиабазу в Ливии погибли более 100 человек

В результате атаки на авиабазу в городе Брак-аш-Шати в Ливии погибли 140 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Об этом рассказал представитель ливийской национальной армии Ахмед аль-Мизмари.

Отмечается, что среди погибших не менее 100 человек оказались солдатами.

Подробности произошедшего устанавливаются.