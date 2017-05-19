Более 240 человек умерли от холеры в Йемене за последние три недели - ВОЗ

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что в течение последних трех недель в Йемене зафиксировано 242 смерти людей из-за холеры, а количество зафиксированных случаев заболевания за этот период составляет более 23 тысячи, как сообщает DW.

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Как заявил в пятницу, 19 мая, представитель ВОЗ в Йемене Невио Загария, во всемирной организации ожидают, что количество случаев заболевания холерой в течение следующих шести месяцев может достигнуть 250-300 тысяч. "Вы должны понимать, что с такими цифрами цена, которую мы заплатим человеческими жизнями, будет чрезвычайно, чрезвычайно высокой", - отметил представитель ВОЗ. Загария отметил, что эпидемия холеры в Йемене является "беспрецедентной" по своим масштабам.

Напомним, 16 мая в Организации Объединенных Наций заявили, что эпидемия холеры угрожает 7,6 миллиона человек в Йемене.

С сентября 2014 года в Йемене продолжается конфликт - страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове".