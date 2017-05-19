В США при падении с колеса обозрения пострадали три человека

В американском штате Вашингтон в городе Порт-Таунсенд по меньшей мере три человека упали во время катания на колесе обозрения, как сообщает телеканал Kiro7.

Пострадали две женщины в возрасте 59 и 40 лет, а также семилетний ребенок последней.

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Сообщается, что 59-летняя женщина находится в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, во время работы аттракциона опрокинулась кабинка.

Причина произошедшего устанавливается.