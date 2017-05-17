Белый дом заблокировали из-за попытки проникновения неизвестного

В США здание Белого дома закрыто на вход и выход после того, как неизвестный перепрыгнул через ограду на севере комплекса,

Об этом сообщает Reuters.

Об инциденте секретная служба США сообщила в своем Twitter.

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«Секретная служба отреагировала на индивидуума, который перепрыгнул стойку для велосипедов у северной стены Пенсильвания авеню», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время подозреваемый задержан.

По данным агентства, меры безопасности в Белом доме были усилены в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом отмечается, что Эрдоган покинул Белый дом до инцидента.