Белый дом заблокировали из-за попытки проникновения неизвестного
00:23, 17 мая 2017Мир
318 0
Меры безопасности в Белом доме были усилены в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В настоящее время подозреваемый задержан / wikimedia.org
В США здание Белого дома закрыто на вход и выход после того, как неизвестный перепрыгнул через ограду на севере комплекса,
Об этом сообщает Reuters.
Об инциденте секретная служба США сообщила в своем Twitter.
Читайте такжеПолиция вывела Навального с митинга против сноса пятиэтажек в Москве
«Секретная служба отреагировала на индивидуума, который перепрыгнул стойку для велосипедов у северной стены Пенсильвания авеню», - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время подозреваемый задержан.
По данным агентства, меры безопасности в Белом доме были усилены в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом отмечается, что Эрдоган покинул Белый дом до инцидента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter