Германия ожидает от США посредничества в урегулировании конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) надеется, что в будущем Соединенные Штаты Америки будут принимать активное участие в процессе политического урегулирования конфликта на Донбассе. Соответствующее заявление руководитель немецкого внешнеполитического ведомства сделал в четверг, 18 мая, в Вашингтоне, как сообщает DW.

Заявление прозвучало после встречи Габриеля с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и советником по нацбезопасности президента Трампа Гербертом Макмастером, передает информагентство dpa.

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По словам немецкого чиновника, оба собеседники недвусмысленно высказались за сотрудничество с целью достижения компромисса в этом вопросе. "В начале работы нового правительства это не было так понятно", - подчеркнул Габриэль, которого цитирует dpa. Пока что из стран Запада активное участие в переговорах с целью достижения политического решения конфликта на Донбассе принимают Германия и Франция, которые являются членами так называемого "нормандского формата".

Одновременно немецкий министр указал на необходимость стабильного правительства в Вашингтоне учитывая нынешнюю непростую ситуацию в мире. "Америка должна быть способной к мощным действиям на международной арене вместе с нами, европейцами", - подчеркнул Габриэль. По его мнению, самоизоляция Америки приведет к тому, что вакуум заполнят другие. "Мы заинтересованы в мощных международных усилиях американцев", - добавил глава немецкого МИД.