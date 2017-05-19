США нанесли авиаудар по силам Асада

04:36, 19 мая 2017
Мир
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Удар был нанесен по силам, которые угрожали безопасности сил коалиции. 

REUTERS

США нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Удар был нанесен по силам, которые угрожали безопасности сил коалиции. 

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Военные, которые исчислялись десятками, игнорировали предупредительные выстрелы из самолета военно-воздушных сил США, и, как сообщили источники, даже "очевидно, что Россия пыталась отговорить их" от дальнейшего продвижения.

Член сирийских повстанческих сил сообщил агентству, что конвой состоял из сирийских и иранских боевиков. По его данным, они направлялись к базе Ат-Танф на юге Сирии, которую используют США и их союзники.

Агентство цитирует министра обороны США Джеймса Мэттиса, который заявил, что роль его страны в конфликт в Сирии не изменилась, однако США будут защищать свои войска.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

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Теги: #США#Асад#авиаудары#удар по Сирии