В США суд присяжных оправдал сотрудницу полиции, застрелившую безоружного афроамериканца

Суд оправдал офицера полиции города Талса (штат Оклахома) Бетти Шелби, которая застрелила безоружного афроамериканца Теренса Кратчера. Вердикт вынесла коллегия присяжных, в которую входили девять белых и трое чернокожих, пишет Meduza.

Семья Кратчера назвала приговор несправедливым. По словам родственников убитого, он не нападал на полицейских и не представлял никакой угрозы.

После вынесения оправдательного приговора Шелби у здания суда собралась толпа протестующих. Они выкрикивали лозунги против «расистской полиции».

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40-летний Теренс Кратчер был застрелен в Талсе 16 сентября 2016 года. Полиция прибыла по звонку очевидца, который сообщил, что некий мужчина убегает в сторону от машины, брошенной посреди дороги, и кричит, что она может взорваться. Полицейские посчитали, что от Кратчера исходит непосредственная угроза. Сначала в него выстрелили из тазера, а затем Бетти Шелби открыла огонь из пистолета.

По словам Шелби, Кратчер то поднимал руки вверх, то засовывал их в карманы, при этом не реагировал на ее приказы. На видеозаписи инцидента видно, что непосредственно перед выстрелом Кратчер шел по дороге с поднятыми руками.

Вскрытие показало, что убитый находился под воздействием наркотиков.

Сразу после убийства Кратчера в Талсе прошли акции протеста против полицейского насилия. Шелби была арестована, но затем освобождена под залог.