В США суд присяжных оправдал сотрудницу полиции, застрелившую безоружного афроамериканца
Семья убитого назвала приговор несправедливым.
Суд оправдал офицера полиции города Талса (штат Оклахома) Бетти Шелби, которая застрелила безоружного афроамериканца Теренса Кратчера. Вердикт вынесла коллегия присяжных, в которую входили девять белых и трое чернокожих, пишет Meduza.
Семья Кратчера назвала приговор несправедливым. По словам родственников убитого, он не нападал на полицейских и не представлял никакой угрозы.
После вынесения оправдательного приговора Шелби у здания суда собралась толпа протестующих. Они выкрикивали лозунги против «расистской полиции».
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40-летний Теренс Кратчер был застрелен в Талсе 16 сентября 2016 года. Полиция прибыла по звонку очевидца, который сообщил, что некий мужчина убегает в сторону от машины, брошенной посреди дороги, и кричит, что она может взорваться. Полицейские посчитали, что от Кратчера исходит непосредственная угроза. Сначала в него выстрелили из тазера, а затем Бетти Шелби открыла огонь из пистолета.
По словам Шелби, Кратчер то поднимал руки вверх, то засовывал их в карманы, при этом не реагировал на ее приказы. На видеозаписи инцидента видно, что непосредственно перед выстрелом Кратчер шел по дороге с поднятыми руками.
Вскрытие показало, что убитый находился под воздействием наркотиков.
Сразу после убийства Кратчера в Талсе прошли акции протеста против полицейского насилия. Шелби была арестована, но затем освобождена под залог.