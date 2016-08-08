Император Японии в обращении к гражданам избежал прямых заявлений о намерении отречься

Как сообщает Русская служба Би-би-си, император заявил, что если монарх не справляется со своими обязанностями из-за возраста или болезни, то при нем может быть назначен регент. Однако даже в этом случае император остается правителем на протяжении всей своей жизни, отметил Акихито.

"Сейчас мне уже более 80 лет, и я, к счастью, нахожусь в добром здравии. Когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, я переживаю, что мне может стать сложно выполнять мои обязанности в качестве символа нации", - заявил единственный в мире император.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ отреагировал на заявление императора, сказав, что правительство будет искать меры для того, чтобы облегчить выполнение монархом своих функций.

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Сейчас императору 82 года, и в последние годы он испытывает проблемы со здоровьем. В 2012 году монарх перенес операции на сердце и по откачке жидкости из легких.

В случае отречения престол наследует его старший сын - 56-летний кронпринц Нарухито.

В настоящее время Акихито является единственным в мире правящим императором. Официально Акихито вступил на престол 12 ноября 1990 года после кончины императора Хирохито 7 января 1989 года.

Согласно конституции Японии, император выполняет, в основном, представительские функции и является символом государства и единства народа.