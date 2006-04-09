На юге Казахстана сошла лавина

По меньшей мере один человек погиб в Казахстане в результате схода снежной лавины в горах близ Алма-Аты 8 апреля.

Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на городской департамент МЧС Казахстана, снежная лавина, сошедшая на верхней площадке высокогорного курорта Чимбулак, накрыла пять человек - четверых отдыхавших и одного работника курортной зоны.

Четверым отдыхавшим удалось самостоятельно выбраться из снежного плена, а сотрудник базы погиб, его тело уже обнаружено.

Очевидцы утверждают, однако, что под лавину попали и другие люди, поэтому спасательные работы в районе бедствия завтра с утра продолжатся.