Совбез ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР

22:17, 14 мая 2017
Мир
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Северная Корея провела испытание утром 14 мая. Ракета, запущенная из провинции Пхёнан-Пукто.

REUTERS

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в КНДР. Встреча назначена на вторник, 16 мая,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Северная Корея провела испытание утром 14 мая. Ракета, запущенная из провинции Пхёнан-Пукто, летела на протяжении получаса, преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

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По данным Минобороны России, падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории. В то же время американский чиновник сообщил, что ракета прекратила полет на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока.

Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

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