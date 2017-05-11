КНДР сдает в аренду под гостиницу здание посольства в Берлине - СМИ

Одно из зданий посольства Северной Кореи в Берлине сдается в аренду - в нем расположена недорогая и популярная среди туристов гостиница City Hostel. В шаговой доступности от нее находятся Бранденбургские ворота, Унтер ден Линден, Потсдамер платц и другие достопримечательности. В то же время само здание, как и земля, на которой оно стоит, принадлежит посольству КНДР, о чем уведомляют флаг и табличка, а также портрет нынешнего вождя корейского народа Ким Чен Ына на соседнем здании. Благодаря аренде казна Северной Кореи ежемесячно пополняется примерно 40 тысячами евро. Об этом пишет "Новая газета".

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По информации издания, во времена социализма власти ГДР выделили братской Северной Корее в собственность территорию под дипломатическое представительство в Восточном Берлине. За забором выросли два пятиэтажных панельных дома-близнеца, в которых разместились служебные офисы и жилые помещения для дипломатов с семьями.

Когда рухнула Берлинская стена и состоялось объединение Германии, с посольством КНДР случился скандальный казус. В Берлин должны были переехать дипломаты из Бонна, но аккредитованные в бывшем ГДР сотрудники посольства отказались покидать обжитое место и возвращаться на родину. Тогда Пхеньян полностью перекрыл финансирование. Из-за чего немецкие власти были вынуждены отключить отопление, электричество и воду, несмотря на это корейцы упорно держали оборону еще более года.

К началу нулевых годов, когда в стране произошел полный коллапс и голод, количество сотрудников посольства КНДР в Германии сократилось в 10 раз — со 100 до 10 человек. Для них с избытком хватало и одного здания.

Второе здание, чтобы не простаивало зря, сдали в аренду немецкому предпринимателю, который и переоборудовал его в City Hostel. Сутки пребывания в нем обойдутся тем, кто готов довольствоваться скромным комфортом, всего в 17 евро за койко-место в номере на 4 или 8 человек. Это вполне по карману даже школьникам и студентам, поэтому свободных мест почти никогда не бывает — все забронировано на месяцы вперед.

"В итоге государственная казна Северной Кореи стал ежемесячно пополняться валютным доходом из Берлина в 38 тысяч евро", - поясняют авторы материала.

В ноябре 2016 после очередного незаконного испытания ядерного оружия СБ ООН принял резолюцию, согласно которой все страны-члены были обязаны запретить Северной Корее использовать принадлежащую или арендуемую ей недвижимость в иных целях кроме исключительно для дипломатической и консульской деятельности. Такое решение было вызвано справедливым опасением, что получаемые доходы от сдачи заграничной недвижимости в аренду северокорейские власти используют для дальнейшего наращивания военного потенциала.

"Теперь немцы полны решимости положит конец предпринимательству северокорейцев в Германии. Однако сделать это будет не просто. Изъять здание нельзя — собственность другого государства. Другие способы давления чреваты ответными мерами в отношении официальных представительств ФРГ в КНДР. Остается только один вариант — вынудить немецкого арендатора посольского здания отказаться от договора", - сказано в статье.

Журналисты предполагают, что чтобы вынудить арендатора добровольно отказаться от прибыльной гостиницы в центре Берлина, чиновникам придется на законодательном уровне, внести изменения в регулирование внешнеэкономической деятельности немецких фирм. Это должно затруднить бизнес с посольствами и другими официальными представительствами стран, на которые международное сообщество накладывает санкции.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 20 апреля резко осудил Северную Корею за последние испытания баллистических ракет, отметив возможность введения новых санкций против Пхеньяна за «чрезвычайно дестабилизационное поведение».

Проект заявления, разработанный США, был согласован после настояний России добавить одну фразу.

19 апреля Москва заблокировала в ООН предварительное заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи. Россия стала единственной из 15 стран-членов Совета безопасности, которая выступила против проекта заявления, что является лишь декларативным документом. Ближайший союзник Пхеньяна, Пекин, поддержал заявление. По словам дипломатов, Москва считала недостаточным пожелания решения конфликта «мирным, дипломатическим путем», потребовав включить туда словосочетание «посредством диалога».